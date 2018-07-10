Dünya Kupası'nda şampiyonluk maçı geldi, çattı

Dünya Kupası'nda şampiyon, Hırvatistan ile Fransa arasında yarın oynanacak final maçında belli olacak.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, Hırvatistan ile Fransa arasında pazar günü oynanacak final maçında belli olacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

- Fransa'nın üçüncü, Hırvatistan'ın ilk finali

Dünya Kupası finalinde karşılaşacak takımlardan Fransa üçüncü kez finalde mücadele edecek. Daha önce evinde düzenlenen şampiyonada 1998'de bir kez kupayı kaldıran Fransızlar, ikinci kupa hedefi ile bu maça çıkacak.

Tarihinde ilk kez finalde yer alacak Hırvatistan ise Dünya Kupası'nı kazanarak, tarihe geçmek istiyor.

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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