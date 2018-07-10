Dünya Kupası'nda Rusya'ya 25 milyon siber saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Futbol Şampiyonası boyunca ülkesindeki bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı yapıldığını bildirdi.

Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası Uluslararası Güvenlik İşbirliği yetkilileri ile yaptığı toplantıda, 34 ülkeden özel kuvvetlere mensup yaklaşık 130 temsilcinin Dünya Futbol Şampiyonası'nın güvenliğini sağlama çalışmalarına dahil olduğunu belirtti.

İki milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 200 binanın şampiyonaya hazırlık esnasında denetlendiğini kaydeden Putin, 194 yerde 400'den fazla denetimde radyasyon, kimyasal, biyolojik ve patlayıcı kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

Putin, şampiyona boyunca ülkesindeki bilgi altyapılarına siber saldırılar düzenlendiğini dile getirerek, "Dünya Futbol Şampiyonası boyunca Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi." dedi.

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2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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