Dünya Kupası'nda finalin hakemi açıklandı

FIFA, Dünya Kupası'nda finale yönetecek hakemi açıkladı.



FIFA'dan yapılan açıklamada Fransa ile Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası finalini hakem Nestor Pitana'nın yöneteceği belirtildi.



Pitana'nın yardımcılıklarını Hernan Maidana ve Juan P. Belatti yapacak.



Belçika ile İngiltere arasında oynanancak üçüncülük maçını ise İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani'nin yöneteceği açıklandı.



