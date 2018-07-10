Dünya Kupası'nda dev maç; Fransa - Hırvatistan

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, pazar günü oynanacak final karşılaşması ile belli olacak.14 Haziran'da oynanan açılış mücadelesi ile başlayan turnuvada 32 takımdan geriye 2 ekip kaldı. 64'üncü müsabaka olacak final maçı ile tamamlanacak 32 günlük heyecan dolu organizasyonda Fransa ile Hırvatistan, kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.Finalde, Fransa ikinci, Hırvatistan ise ilk şampiyonluğu için mücadele edecek.Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak.Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.2018 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa, grubu 7 puanla lider bitirdi.Turnuvadaki ilk iki maçını kazanarak son müsabakalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen Fransa'nın, 0-0 sona eren Danimarka karşılaşmasında sergilediği futbol ise tribündekilerin tepkisini çekmişti.Son 16 turunda Arjantin ile erken final tadında bir maç oynayan Fransa, güçlü rakibini 2-1 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti.Çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, yarı finalde ise Samuel Umtiti'nin kafa golüyle Belçika'yı eledi ve adını finale yazdırdı.2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin'in yanı sıra Nijerya ve İzlanda ile mücadele eden Hırvatistan, 3 maçını da kazanarak son 16 turuna çıktı.Hırvatların 3-0'lık Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarını herkese gösterdi. Grup maçlarında 7 gol atan Hırvatistan, sadece 1 gol yedi.Hırvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında ise normal sürede turu geçemedi. Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Hırvatlar, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle saf dışı bıraktı.Hırvatistan ile Fransa'nın turnuvadaki gol dağılımları dengeli oldu.Hırvatistan'da 3 futbolcu 2'şer kez fileleri havalandırdı. Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic, attıkları gollerle turların geçilmesinde önemli rol oynadı.Fransa'da da Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, attıkları 3'er golle takımlarının gol yükünü çekti.İki ülke A milli futbol takımları arasındaki rekabette 6. maç, yarın oynanacak. Rekabette Fransa'nın büyük üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 5 karşılaşmada Fransa 3 kez kazanırken, Hırvatistan galibiyetle tanışamadı. İki maç ise beraberlikle sona erdi.Fransa'nın 9 golüne, Hırvatlar 3 golle yanıt verebildi.Fransa, Hırvatistan karşısındaki 3 galibiyetini de oynadıkları ilk 3 maçta elde etti.İki takım, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adını finale yazdırdı.Hırvatlar o maçta şu anki federasyon başkanları Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'ın 2 golüyle sahadan galip ayrıldı.Fransa, söz konusu turnuvanın finalinde de Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu kazandı.İki ekibin rekabetinde en farklı galibiyet de 1998 FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl sonra oynanan maçta ortaya çıktı.Fransa'da oynanan hazırlık maçını ev sahibi takım, 3-0 kazandı. Bu iki takım arasındaki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.Hırvatistan ile Fransa, son olarak 29 Mart 2011'de oynanan hazırlık maçında karşılaştı.Fransa'da oynanan hazırlık mücadelesi, başladığı gibi 0-0 sona erdi.Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 turnuvada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 33 gol atarken, kalelerinde 22 gol gördü.Fransa, Rusya'daki turnuva ile birlikte 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.O günden sonra üst üste katıldığı 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremeyen Fransa, Rusya'da ise finale kalarak bu gidişatı bozdu.Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çıktığı 65 maçta 33 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 116 gol atan Fransa, kalesinde ise 75 gol gördü.