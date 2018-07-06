Dünya Kupası'nda çeyrek finaller belli oldu! İşte son 8 takım...
Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri tamamlandı. İşte çeyrek finale çıkmayı başaran takımlar...
2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri sona erdi. Büyük bir heyecana sahne olan eşleşmelerin ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.
İşte Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri;
Uruguay - Fransa
Brezilya - Belçika
Hırvatistan - Rusya
İsveç - İngiltere
İşte Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri;
Uruguay - Fransa
Brezilya - Belçika
Hırvatistan - Rusya
İsveç - İngiltere
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Sonuçlar
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0