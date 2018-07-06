Dünya Kupası'nda çeyrek finaller belli oldu! İşte son 8 takım...

Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri tamamlandı. İşte çeyrek finale çıkmayı başaran takımlar...

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri sona erdi. Büyük bir heyecana sahne olan eşleşmelerin ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. 

İşte Dünya Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri; 
Uruguay - Fransa

Brezilya - Belçika

Hırvatistan - Rusya

İsveç - İngiltere



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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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