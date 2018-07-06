Dünya Kupası'na Manchester City damga vurdu

Manchester City , 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finallerde en çok oyuncusu forma giyecek takım oldu.Rusya'daki 2018 Dünya Kupası başladığında turnuvada Manchester City'den toplam 16 oyuncu vardı. Şimdi turnuvada çeyrek finalleri girerken bu 16 oyuncudan 11'i hala turnuvada mücadele etmeye devam ediyor.Şu anda Dünya Kupası'nda 86 farklı kulüpten 184 tane oyuncu bulunuyor. Turnuvada oyuncusu bulunan 86 kulüp içerisinden, en çok oyuncuya sahip olan takım son Premier Lig şampiyonu Manchester City. Manchester City'nin çeyrek finalde yer alan oyuncuları: Vincent Kompany, Kevin De Bruyne (Belçika), Gabriel Jesús, Danilo, Fernandinho and Ederson (Brezilya), Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling and Fabian Delph (İngilter) ve Benjamin Mendy (Fransa).Manchester City'nin ardından ise 9 oyuncuyla Tottenham ve 8 oyuncuyla da Manchester United geliyor.