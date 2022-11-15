Dünya Kupası, Yusuf Demir'e ilaç oldu

Yabancı kontenjanında yer alması sebebiyle şansbulmakta zorlanan, son sakatlığının ardından da bir türlü toparlanamayan Galatasaray'ın genç yeteneği Yusuf Demir'e, Dünya Kupası arası ilaç gibi geldi.



Süreci iyi değerlendirmesi için özel bir program verilen 19 yaşındaki futbolcu, hem bu programa bağlı kalacak hem de bireysel antrenörüyle özel olarak çalışacak.



Sarı-Kırmızılılar'ın Yusuf'un geri dönüş performansına göre genç oyuncuyu ara transfer döneminde, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralayabilir.





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