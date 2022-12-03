Dünya Kupası Umut Bozok'a ilaç gibi geldi

Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'da ise Avrupa dahil çıktığı 14 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.



Antalya kampında sıkı çalışan veidmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözüne giren Umut, Dünya Kupası'ndaki Maxi Gomez'in yokluğunda takımın 1. forveti konumunda.



Fırtına'nın bir diğer hücumcusu Djaniny isesakatlığı nedeniyle kampta sadece bir antrenmanda takımla çalışabildi.





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