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Dünya Kupası Umut Bozok'a ilaç gibi geldi

Trabzonspor'un büyük beklentilerle transfer ettiği geçen sezonun gol kralı Umut Bozok, Dünya Kupası arasında yaptığı idmanlarla performansını yükseltiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dünya Kupası Umut Bozok'a ilaç gibi geldi
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03 Aralık 2022 12:57
Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'da ise Avrupa dahil çıktığı 14 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Antalya kampında sıkı çalışan veidmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözüne giren Umut, Dünya Kupası'ndaki Maxi Gomez'in yokluğunda takımın 1. forveti konumunda.

Fırtına'nın bir diğer hücumcusu Djaniny isesakatlığı nedeniyle kampta sadece bir antrenmanda takımla çalışabildi.

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