Dünya Kupası topu Beşiktaş'ta sergileniyor

Dünya Kupası'nın resmi topunun dev bir versiyonu Beşiktaş ilçesinde sergileniyor.

Dünya Kupası topu Beşiktaş'ta sergileniyor
2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu "Al Rihla"nın dev boyuttaki versiyonu Beşiktaş Meydanı'nda sergilenmeye başladı.

Dünya Kupası'nın resmi maç topunun 3 metre yüksekliğinde ve 280 kilo ağırlığındaki dev versiyonu, 10 gün boyunca Beşiktaş'ta sergilenecek.

Yolculuk anlamına gelen "Al Rihla" adidas'ın dünya kupaları için ortaya çıkardığı 14. top olma özelliğini taşıyor.

Net satışlarının yüzde 1'i "Common Goal" hareketine bağışlanan Al Rihla, turnuvanın 92 yıllık tarihinde, dünya çapında yaşamları olumlu yönde etkilemek için fon toplamaya doğrudan katkıda bulunacak ilk Dünya Kupası topu olma özelliğine de sahip.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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