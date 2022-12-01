Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary

Futbolcu



Ülkesi



Tarih



Yaş



Essam El Hadary



Mısır



2018



45 yaş 161 gün



Faryd Mondragon



Kolombiya



2014



43 yaş 3 gün



Roger Milla



Kamerun



1994



42 yaş 39 gün



Pat Jennings



K.İrlanda



1986



41



Peter Shilton



İngiltere



1990



40 yaş 292 gün



Dino Zoff



İtalya



1982



40 yaş 133 gün



Ali Boumnijel



Tunus



2006



40 yaş 71 gün





Futbolcu



Ülkesi



Tarih



Yaş



Norman Whiteside



Kuzey İrlanda



1982



17 yaş 41 gün



Samuel Eto'o



Kamerun



1998



17 yaş 98 gün



Femi Opabunmi



Nijerya



2002



17 yaş 100 gün



Salomon Olembe



Kamerun



1998



17 yaş 184 gün



Pele



Brezilya



1958



17 yaş 234 gün





Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El Hadary oldu.Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.El Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu unvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.Whiteside, 1982'de İspanya'da yapılan turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.Mısırlı Essam El Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak da tarihe geçti.