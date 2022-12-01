Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary

Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu 45 yaşında Suudi Arabistan'a karşı oynayan Mısırlı Essam El Hadary konumunda.

Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary
Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El Hadary oldu.

Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.

El Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu unvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.

Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.

Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:

Futbolcu

 Ülkesi

 Tarih

 Yaş
Essam El Hadary

 Mısır

 2018

 45 yaş 161 gün
Faryd Mondragon

 Kolombiya

 2014

 43 yaş 3 gün
Roger Milla

 Kamerun

 1994

 42 yaş 39 gün
Pat Jennings

 K.İrlanda

 1986

 41
Peter Shilton

 İngiltere

 1990

 40 yaş 292 gün
Dino Zoff

 İtalya

 1982

 40 yaş 133 gün
Ali Boumnijel

 Tunus

 2006

 40 yaş 71 gün
En genci Whiteside

Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.

Whiteside, 1982'de İspanya'da yapılan turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.

Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.

Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:

Futbolcu

 Ülkesi

 Tarih

 Yaş
Norman Whiteside

 Kuzey İrlanda

 1982

 17 yaş 41 gün
Samuel Eto'o

 Kamerun

 1998

 17 yaş 98 gün
Femi Opabunmi

 Nijerya

 2002

 17 yaş 100 gün
Salomon Olembe

 Kamerun

 1998

 17 yaş 184 gün
Pele

 Brezilya

 1958

 17 yaş 234 gün
En genç kaptan Meola

Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.

Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.

Mısırlı Essam El Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak da tarihe geçti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary
Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary