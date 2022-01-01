Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri
Macarlar, 1982'de El Salvador'u 10-1, 1954'te de Güney Kore'yi 9-0 mağlup etti. Kupa tarihinin en gollü maçı, Avusturya'nın 1954'te İsviçre'yi 7-5 mağlup ettiği karşılaşma oldu.
Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.
Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.
Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:
En gollü maçlar
Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.
Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.
1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.
Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:
Türkiye'den 7 farklı galibiyet
Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.
Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.
Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:
| Tarih
| Kazanan
| Kaybeden
| Sonuç
| 1982
| Macaristan
| El Salvador
| 10-1
| 1954
| Macaristan
| Güney Kore
| 9-0
| 1974
| Yugoslavya
| Zaire
| 9-0
| 1938
| İsveç
| Küba
| 8-0
| 1950
| Uruguay
| Bolivya
| 8-0
| 2002
| Almanya
| Suudi Arabistan
| 8-0
Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.
Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.
1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.
Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:
| Tarih
| Kazanan
| Kaybeden
| Sonuç
| Gol
| 1954
| Avusturya
| İsviçre
| 7-5
| 12
| 1938
| Brezilya
| Polonya
| 6-5
| 11
| 1954
| Macaristan
| Batı Almanya
| 8-3
| 11
| 1982
| Macaristan
| El Salvador
| 10-1
| 11
| 1958
| Fransa
| Paraguay
| 7-3
| 10
Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0