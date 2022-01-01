Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri

Tarih



Kazanan



Kaybeden



Sonuç



1982



Macaristan



El Salvador



10-1



1954



Macaristan



Güney Kore



9-0



1974



Yugoslavya



Zaire



9-0



1938



İsveç



Küba



8-0



1950



Uruguay



Bolivya



8-0



2002



Almanya



Suudi Arabistan



8-0





En gollü maçlar

Tarih



Kazanan



Kaybeden



Sonuç



Gol



1954



Avusturya



İsviçre



7-5



12



1938



Brezilya



Polonya



6-5



11



1954



Macaristan



Batı Almanya



8-3



11



1982



Macaristan



El Salvador



10-1



11



1958



Fransa



Paraguay



7-3



10





Türkiye'den 7 farklı galibiyet

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.