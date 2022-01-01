Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri

Macarlar, 1982'de El Salvador'u 10-1, 1954'te de Güney Kore'yi 9-0 mağlup etti. Kupa tarihinin en gollü maçı, Avusturya'nın 1954'te İsviçre'yi 7-5 mağlup ettiği karşılaşma oldu.

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri
Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.

Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:

Tarih

 Kazanan

 Kaybeden

 Sonuç
1982

 Macaristan

 El Salvador

 10-1
1954

 Macaristan

 Güney Kore

 9-0
1974

 Yugoslavya

 Zaire

 9-0
1938

 İsveç

 Küba

 8-0
1950

 Uruguay

 Bolivya

 8-0
2002

 Almanya

 Suudi Arabistan

 8-0
En gollü maçlar

Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.

Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.

1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:

Tarih

 Kazanan

 Kaybeden

 Sonuç

 Gol
1954

 Avusturya

 İsviçre

 7-5

 12
1938

 Brezilya

 Polonya

 6-5

 11
1954

 Macaristan

 Batı Almanya

 8-3

 11
1982

 Macaristan

 El Salvador

 10-1

 11
1958

 Fransa

 Paraguay

 7-3

 10
 Türkiye'den 7 farklı galibiyet

Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.

Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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