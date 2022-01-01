Dünya Kupası tarihinde en çok Avrupa temsilcileri maç yaptı

AVRUPA O G B M Güney Amerika 236 88 53 95 Afrika 88 47 23 18 Asya 71 46 15 10 Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler 91 51 24 16 Okyanusya 8 5 3 0 TOPLAM 494 237 118 139

GÜNEY AMERİKA O G B M Avrupa 236 95 53 88 Afrika 28 20 5 3 Asya 21 17 3 1 Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler 9 3 2 4 Okyanusya 4 2 2 0 TOPLAM 298 137 65 96

AFRİKA O G B M Avrupa 88 18 23 47 Güney Amerika 28 3 5 20 Asya 17 4 7 6 Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler 9 4 2 3 TOPLAM 142 29 37 76

KUZEY VE ORTA AMERİKA İLE KARAYİPLER O G B M Avrupa 91 16 24 51 Güney Amerika 29 4 3 22 Afrika 9 3 2 4 Asya 8 6 1 1 TOPLAM 137 29 30 78

ASYA O G B M Avrupa 71 10 15 46 Güney Amerika 21 1 3 17 Afrika 17 6 7 4 Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler 8 1 1 6 Okyanusya 1 0 0 1 TOPLAM 118 18 26 74

OKYANUSYA O G B M Avrupa 8 0 3 5 Güney Amerika 4 0 2 2 Asya 1 1 0 0 TOPLAM 13 1 5 7

O G B M Avrupa 494 237 118 139 Güney Amerika 298 137 65 96 Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler 137 29 30 78 Afrika 142 29 37 76 Asya 118 18 26 74 Okyanusya 13 1 5 7

Futbolda Dünya Kupalarında en çok maç yapanlar Avrupa temsilcileri oldu.Avrupa Kıtası'ndan Dünya Kupası'na katılan ülke milli takımları, finallerde 494 maç yaptı, Güney Amerika temsilcileri ise 298 maçla ikinci sırada yer aldı.Afrika temsilcileri 142, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler (CONCACAF) ülkeleri 137, Asya milli takımları 118, Okyanusya temsilcileri ise 13 karşılaşmada sahaya çıktı.Dünya Kupası'nda 494 maç yapan Avrupa temsilcileri, 237 galibiyet aldı, 118 kez berabere kaldı, 139 defa da yenildi.Güney Amerika temsilcileriyle yaptıkları 236 maçın 88'ini kazanan, 95'ini yitiren Avrupa'nın milli takımları, diğer kıta ülkelerine karşı ise galibiyet sayısında üstünlük kurdu.Avrupa milli takımlarının diğer kıta ülkeleriyle yaptığı maç sayıları şöyle:Dünya Kupası'nda 298 defa sahaya çıkan Güney Amerika temsilcileri, 137 galibiyet ve 65 beraberlik aldı, 96 kez de mağlup oldu.Güney Amerika milli takımlarının Dünya Kupası performansı şöyle:- AfrikaDünya Kupası'nda 142 maç yapan Afrika temsilcileri, 29 galibiyet, 37 beraberlik, 76 yenilgi yaşadı.Afrika milli takımlarının Dünya Kupası performansı şöyle:Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'de bulunan ülkelerin milli takımları, Dünya Kupası'nda 137 maça çıktı.Bu karşılaşmaların 29'unda galip gelen CONCACAF'taki milli takımlar, 30 beraberlik, 78 de yenilgi yaşadı.CONCACAF milli takımlarının Dünya Kupası performansı şöyle:Dünya Kupası'nda Asya Kıtası'nı temsilen katılan ülke milli takımları 118 maça çıktı.Bu 118 karşılaşmanın sadece 18'ini kazanan Asya temsilcileri, 26 beraberlik aldı, 74 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Asya'da yer alan ülkelerin milli takımlarının Dünya Kupası performansı şöyle:Okyanusya'yı temsil eden ülke milli takımları, Dünya Kupası'nda 13 maça çıktı, 1 galibiyet elde etti, 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 5 defa da berabere kaldı.Okyanusya temsilcilerinin Dünya Kupası performansı şöyle:Dünya Kupası'nda mücadele eden kıtalar içinde en yüksek galibiyet performansına, yüzde 47,97 ile Avrupa ülkeleri ulaştı.Güney Amerika ekipleri yüzde 45,97, CONCACAF temsilcileri yüzde 21,16, Afrika takımları yüzde 20,42, Asya ekipleri yüzde 15,25, Okyanusya ise yüzde 7,69'luk maç kazanma oranı yakaladı.Kıtaların genel Dünya Kupası performansı şöyle: