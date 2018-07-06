Dünya Kupası sonrası Barcelona'dan ayrılabilir

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Barcelona'dan bu yaz birçok ismin ayrılması beklenirken, gündeme yeni bir isim geldi. İspanyol basını, Brezilyalı Paulinho'nun Barcelona'dan ayrılabileceğini iddia etti.Paulinho'nun menajeri Kia Joorabchian'ın Barcelona Kulübü'nün yöneticilerine, oyuncusuna gelen transfer tekliflerini aktardığı belirtildi. Pauliho'ya çok cezbedici bir teklifin geldiğinin altı çizilirken, bu teklifin hangi takımdan olduğu henüz ortaya çıkmadı.Gelen bu flaş teklifin, Katalan kulübünün, oyuncuyu Çin'den transfer ederken ödediği 40 milyon eurodan fazla olduğu ve bu sebeple transfere yeşil ışık yakılacağı kaydedildi.Geride kalan sezon Barcelona iyi işler yapan ve diğer oyunculara kıyasla maliyeti az olan Paulinho'yu satarak, Barcelona'nın Griezmann gibi bir forvet oyuncusu alabilmek için kasasına daha çok para koymak istediği düşünülüyor.Paulinho, Barcelona'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden değil ama takımda önemli bir yeri olan oyuncu konumunda yer alıyor. Brezilyalı yıldız, oynadığında takıma denge ve ofansif güç katan bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra soyunma odasında da çok seviliyor. 29 yaşındaki futbolcunun geleceği için son kararı Barcelona'nın vermesi bekleniyor.