Dünya Kupası sonrası Barcelona'dan ayrılabilir

Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olan Paulinho'nun turnuvanın ardından Barcelona'dan ayrılabileceği ortaya çıktı.

Barcelona'dan bu yaz birçok ismin ayrılması beklenirken, gündeme yeni bir isim geldi. İspanyol basını, Brezilyalı Paulinho'nun Barcelona'dan ayrılabileceğini iddia etti.

Paulinho'nun menajeri Kia Joorabchian'ın Barcelona Kulübü'nün yöneticilerine, oyuncusuna gelen transfer tekliflerini aktardığı belirtildi. Pauliho'ya çok cezbedici bir teklifin geldiğinin altı çizilirken, bu teklifin hangi takımdan olduğu henüz ortaya çıkmadı.

Gelen bu flaş teklifin, Katalan kulübünün, oyuncuyu Çin'den transfer ederken ödediği 40 milyon eurodan fazla olduğu ve bu sebeple transfere yeşil ışık yakılacağı kaydedildi.

Geride kalan sezon Barcelona iyi işler yapan ve diğer oyunculara kıyasla maliyeti az olan Paulinho'yu satarak, Barcelona'nın Griezmann gibi bir forvet oyuncusu alabilmek için kasasına daha çok para koymak istediği düşünülüyor.

Paulinho, Barcelona'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden değil ama takımda önemli bir yeri olan oyuncu konumunda yer alıyor. Brezilyalı yıldız, oynadığında takıma denge ve ofansif güç katan bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra soyunma odasında da çok seviliyor. 29 yaşındaki futbolcunun geleceği için son kararı Barcelona'nın vermesi bekleniyor.



Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri