Dünya Kupası'nın son bileti Galler'in!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finalleri'nde Robert Page'in yönetimindeki Galler ile Oleksandr Petrakov'un çalıştırdığı Ukrayna karşı karşıya geldi.



Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galler 1-0 kazanırken, ev sahibi ekibin gol 34. dakikada Andriy Yarmolenko'nun Gareth Bale'in kullandığı frikikte ters bir vuruş yaparak kendi ağlarını bulmasıyla geldi.



64 YIL SONRA İLK KEZ



Ukrayna'yı eleyerek Dünya Kupası gruplarına adını yazdırmayı başaran son takım olan Galler, 1958 Dünya Kupası'nın ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nda Galler Milli Takımı, çeyrek finale yükselmeyi başarmış ancak çeyrek final turunda Brezilya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

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