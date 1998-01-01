Dünya Kupası'nın son "Altın Top"u Modric'in

- Kupa tarihinde "Altın Top" ödüllerinin ilkini İtalyan Paolo Rossi, sonuncusunu ise Hırvat Luka Modric kazand

Dünya Kupası'nın son 'Altın Top'u Modric'in
Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödüllerinin ilkini İtalyan Paolo Rossi, sonuncusunu ise Hırvat Luka Modric kazandı.

FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.

İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" unvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.

Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak değerlendirilen Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.

İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.

ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, "Altın Top"u kazandı.

Rusya'da 2018'de düzenlenen son Dünya Kupası'nda ise bu ödüle Hırvat Luka Modric uzandı.

Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:

Kupa

 Futbolcu

 Ülkesi
1982 İspanya

 Paola Rossi

 İtalya
1986 Meksika

 Diego Maradona

 Arjantin
1990 İtalya

 Salvatore Schillaci

 İtalya
1994 ABD

 Romario

 Brezilya
1998 Fransa

 Ronaldo

 Brezilya
2002 G.Kore-Japonya

 Oliver Kahn

 Almanya
2006 Almanya

 Zinedine Zidane

 Fransa
2010 Güney Afrika

 Diego Forlan

 Uruguay
2014 Brezilya

 Lionel Messi Arjantin
2018 Rusya

 Luka Modric Hırvatistan
 

- "Altın Eldiven"

Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.

İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kalecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.

"Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:

Kupa

 Futbolcu

 Ülkesi
1994 ABD

 Michel Preud'homme

 Belçika
1998 Fransa

 Fabien Barthez

 Fransa
2002 G.Kore-Japonya

 Oliver Kahn

 Almanya
2006 Almanya

 Gianluigi Buffon

 İtalya
2010 Güney Afrika

 Iker Casillas

 İspanya
2014 Brezilya

 Manuel Neuer Almanya
2018 Rusya

 Thibaut Courtois Belçika
 

- En iyi genç oyuncu

Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.

Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Fransız Kylian Mbappe'ye gitti.

"En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:

Kupa

 Futbolcu

 Ülkesi

 Yaşı
1958 Brezilya

 Pele

 Brezilya

 17
1962 Şili

 Florian Albert

 Macaristan

 20
1966 İngiltere

 Franz Beckenbauer

 Almanya

 20
1970 Meksika

 Teofilo Cubillas

 Peru

 21
1974 Batı Almanya

 Wladyslaw Zmuda

 Polonya

 20
1978 Arjantin

 Antonio Cabrini

 İtalya

 20
1982 İspanya

 Manuel Amoros

 Fransa

 21
1986 Meksika

 Enzo Scifo

 Belçika

 20
1990 İtalya

 Robert Prosinecki

 Yugoslavya

 21
1994 ABD

 Marc Overmars

 Hollanda

 20
1998 Fransa

 Michael Owen

 İngiltere

 18
2002 G.Kore-Japonya

 Landon Donovan

 ABD

 20
2006 Almanya

 Lukas Podolski

 Almanya

 21
2010 Güney Afrika

 Thomas Müller

 Almanya

 20
2014 Brezilya

 Paul Pogba Fransa 21
2018 Rusya

 Kylian Mbappe Fransa 19
 

- Centilmenlik ödülü

"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.

İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İspanya oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya 3, İngiltere 2, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.

Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle:

Kupa

 Kazanan
1970 Meksika

 Peru
1974 Batı Almanya

 Batı Almanya
1978 Arjantin

 Arjantin
1982 İspanya

 Brezilya
1986 Meksika

 Brezilya
1990 İtalya

 İngiltere
1994 ABD

 Brezilya
1998 Fransa

 İngiltere-Fransa
2002 G.Kore-Japonya

 Belçika
2006 Almanya

 Brezilya-İspanya
2010 Güney Afrika

 İspanya
2014 Brezilya

 Kolombiya
2018 Rusya

 İspanya
 

- "En eğlendirici takım"

FIFA, 1994 Dünya Kupası'ndan itibaren "en eğlendirici takım" ödülü de verdi.

Halk tarafından yapılan oylamayla verilen ödülü, 1994 ABD'de Brezilya, 1998 Fransa'da Fransa, 2002 Güney Kore-Japonya'da Güney Kore, 2006 Almanya'da Portekiz, 2010 Güney Afrika'da Almanya, 2014 Brezilya'da Kolombiya ve 2018 Rusya'da Belçika kazandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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