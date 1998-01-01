Dünya Kupası'nın son 'Altın Top'u Modric'in

Kupa



Futbolcu



Ülkesi



1982 İspanya



Paola Rossi



İtalya



1986 Meksika



Diego Maradona



Arjantin



1990 İtalya



Salvatore Schillaci



İtalya



1994 ABD



Romario



Brezilya



1998 Fransa



Ronaldo



Brezilya



2002 G.Kore-Japonya



Oliver Kahn



Almanya



2006 Almanya



Zinedine Zidane



Fransa



2010 Güney Afrika



Diego Forlan



Uruguay



2014 Brezilya



Lionel Messi Arjantin 2018 Rusya



Luka Modric Hırvatistan

Kupa



Futbolcu



Ülkesi



1994 ABD



Michel Preud'homme



Belçika



1998 Fransa



Fabien Barthez



Fransa



2002 G.Kore-Japonya



Oliver Kahn



Almanya



2006 Almanya



Gianluigi Buffon



İtalya



2010 Güney Afrika



Iker Casillas



İspanya



2014 Brezilya



Manuel Neuer Almanya 2018 Rusya



Thibaut Courtois Belçika

Kupa



Futbolcu



Ülkesi



Yaşı



1958 Brezilya



Pele



Brezilya



17



1962 Şili



Florian Albert



Macaristan



20



1966 İngiltere



Franz Beckenbauer



Almanya



20



1970 Meksika



Teofilo Cubillas



Peru



21



1974 Batı Almanya



Wladyslaw Zmuda



Polonya



20



1978 Arjantin



Antonio Cabrini



İtalya



20



1982 İspanya



Manuel Amoros



Fransa



21



1986 Meksika



Enzo Scifo



Belçika



20



1990 İtalya



Robert Prosinecki



Yugoslavya



21



1994 ABD



Marc Overmars



Hollanda



20



1998 Fransa



Michael Owen



İngiltere



18



2002 G.Kore-Japonya



Landon Donovan



ABD



20



2006 Almanya



Lukas Podolski



Almanya



21



2010 Güney Afrika



Thomas Müller



Almanya



20



2014 Brezilya



Paul Pogba Fransa 21 2018 Rusya



Kylian Mbappe Fransa 19

Kupa



Kazanan



1970 Meksika



Peru



1974 Batı Almanya



Batı Almanya



1978 Arjantin



Arjantin



1982 İspanya



Brezilya



1986 Meksika



Brezilya



1990 İtalya



İngiltere



1994 ABD



Brezilya



1998 Fransa



İngiltere-Fransa



2002 G.Kore-Japonya



Belçika



2006 Almanya



Brezilya-İspanya



2010 Güney Afrika



İspanya



2014 Brezilya



Kolombiya



2018 Rusya



İspanya





Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödüllerinin ilkini İtalyan Paolo Rossi, sonuncusunu ise Hırvat Luka Modric kazandı.FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" unvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak değerlendirilen Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, "Altın Top"u kazandı.Rusya'da 2018'de düzenlenen son Dünya Kupası'nda ise bu ödüle Hırvat Luka Modric uzandı.Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kalecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi."Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:- En iyi genç oyuncuDünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Fransız Kylian Mbappe'ye gitti."En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İspanya oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya 3, İngiltere 2, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle:FIFA, 1994 Dünya Kupası'ndan itibaren "en eğlendirici takım" ödülü de verdi.Halk tarafından yapılan oylamayla verilen ödülü, 1994 ABD'de Brezilya, 1998 Fransa'da Fransa, 2002 Güney Kore-Japonya'da Güney Kore, 2006 Almanya'da Portekiz, 2010 Güney Afrika'da Almanya, 2014 Brezilya'da Kolombiya ve 2018 Rusya'da Belçika kazandı.