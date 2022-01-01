Dünya Kupası'nın lideri Brezilya

Takım K O G B M P 1 Brezilya 21 109 73 18 18 237 2 Almanya 19 109 67 20 22 221 3 İtalya 18 83 45 21 17 156 4 Arjantin 17 81 43 15 23 144 5 Fransa 15 66 34 13 19 115 6 İngiltere 15 69 29 21 19 108 7 İspanya 15 63 30 15 18 105 8 Hollanda 10 50 27 12 11 93 9 Uruguay 13 56 24 12 20 84 10 İsveç 12 51 19 13 19 70 11 Belçika 13 48 20 9 19 69 12 Rusya 11 45 19 10 16 67 13 Sırbistan 12 46 18 8 20 62 14 Meksika 16 57 16 14 27 62 15 Polonya 8 34 16 5 13 53 16 Macaristan 9 32 15 3 14 48 17 Portekiz 7 30 14 6 10 48 18 İsviçre 11 37 12 8 17 44 19 Çekya 9 33 12 5 16 41 20 Avusturya 7 29 12 4 13 40 21 Şili 9 33 11 7 15 40 22 Hırvatistan 5 23 11 4 8 37 23 Danimarka 5 20 9 5 6 32 24 Paraguay 8 27 7 10 10 31 25 Kolombiya 6 22 9 3 10 30 26 ABD 10 33 8 6 19 30 27 Romanya 7 21 8 5 8 29 28 Güney Kore 10 34 6 9 19 27 29 Nijerya 6 21 6 3 12 21 30 Japonya 6 21 5 5 11 20 31 Kosta Rika 5 18 5 5 8 20 32 İskoçya 8 23 4 7 12 19 33 Kamerun 7 23 4 7 12 19 34 Peru 5 18 5 3 10 18 35 Bulgaristan 7 26 3 8 15 17 36 Türkiye 2 10 5 1 4 16 37 Gana 3 12 4 3 5 15 38 İrlanda Cumhuriyeti 3 13 2 8 3 14 39 Kuzey İrlanda 3 13 3 5 5 14 40 Ekvador 3 10 4 1 5 13 41 Senegal 2 8 3 3 2 12 42 Cezayir 2 13 3 3 7 12 43 Fas 5 16 2 5 9 11 44 Suudi Arabistan 5 16 3 2 11 11 45 Fildişi Sahili 3 9 3 1 5 10 46 Güney Afrika 3 9 2 4 3 10 47 Tunus 5 15 2 4 9 10 48 İran 5 15 2 4 9 10 49 Avustralya 5 16 2 4 10 10 50 Norveç 3 8 2 3 3 9 51 Doğu Almanya 1 6 2 2 2 8 52 Yunanistan 3 10 2 2 6 8 53 Ukrayna 1 5 2 1 2 7 54 Galler 1 5 1 3 1 6 55 Slovakya 1 4 1 1 2 4 56 Slovenya 2 6 1 1 4 4 57 Küba 1 3 1 1 1 4 58 Kuzey Kore 2 7 1 1 5 4 59 Bosna Hersek 1 3 1 0 2 3 60 Jamaika 1 3 1 0 2 3 61 Yeni Zelanda 2 6 0 3 3 3 62 Honduras 3 9 0 3 6 3 63 Angola 1 3 0 2 1 2 64 İsrail 1 3 0 2 1 2 65 Mısır 3 7 0 2 5 2 66 İzlanda 1 3 0 1 2 1 67 Kuveyt 1 3 0 1 2 1 68 Trinidad Tobago 1 3 0 1 2 1 69 Bolivya 3 6 0 1 5 1 70 Irak 1 3 0 0 3 0 71 Togo 1 3 0 0 3 0 72 Kanada 1 3 0 0 3 0 73 Endonezya 1 1 0 0 1 0 74 Panama 1 3 0 0 3 0 75 Birleşik Arap Emirlikleri 1 3 0 0 3 0 76 Çin 1 3 0 0 3 0 77 Haiti 1 3 0 0 3 0 78 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1 3 0 0 3 0 79 El Salvador 2 6 0 0 6 0

Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 92 yıllık tarihine bakıldığında, organizasyona şu ana kadar 79 ülke katıldı.2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, turnuvada ilk kez boy gösterecek. Katar'ın katılımıyla bu sayı 80'e yükselecek.Dünya Kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda aynı sayıda maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip. Katar 2022'ye katılmaya hak kazanamayan, Rusya 2018'de de mücadele edemeyen İtalya ise 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puanla üçüncü sırada yer aldı.Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor.Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alırken 16 puan elde etti.Almanya ve Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım unvanını paylaşıyor.İki takım da Dünya Kupası'nda bugüne dek 109'ar maç yaptı.İtalya 83, Arjantin 81, İngiltere 69, Fransa 66 ve İspanya 63 maçla iki ülkeyi izledi.Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 10'u, bu organizasyonda puan alamadı.Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama ve El Salvador organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.Dünya Kupalarında 5 ülke, gol atmayı başaramadı.Kupanın 92 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülkeler, Brezilya-İsveç, Almanya-Yugoslavya/Sırbistan ve Almanya-Arjantin oldu.Söz konusu ülkelerin takımları, Dünya Kupası tarihinde 7'şer defa birbirleriyle karşılaştı.Dünya Kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:(Not: Değerlendirme 3 puan sistemine göre yapılmıştır. Tablonun başında yer alan K, katılım sayılarını göstermektedir)