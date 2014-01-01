Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle....

Dünya Kupası'nın golcü ülkeleri
Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takım Macaristan, en çok gol yiyen ekip ise Güney Kore oldu.

Macaristan, kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak bir şampiyonada en çok skor üreten takım unvanını aldı.

Macarlar, mücadele ettikleri 2. Grup'ta Güney Kore'yi 9-0, Batı Almanya'yı 8-3 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Brezilya'yı, yarı finalde de uzatmalarda Uruguay'ı aynı sonuçlarla 4-2 mağlup eden Macaristan, finalde ise grupta 8 gol attıkları Almanya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluk şansını kaçırdı.

Almanya ise aynı turnuvada 25 gol atıp bu alanda ikinci sıraya yerleşti. Fransa da 1958 Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 23 gole imza attı.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan takımlar ve attıkları gol sayıları şöyle:

Takım

 Tarih

 Maç

 Gol
Macaristan

 1954

 5

 27
Batı Almanya

 1954

 6

 25
Fransa

 1958

 6

 23
Brezilya

 1950

 6

 22
Brezilya

 1970

 6

 19
Arjantin

 1930

 5

 18
Brezilya

 2002

 7

 18
Almanya

 2014

 7

 18
Avusturya

 1954

 5

 17
Portekiz

 1966

 6

 17
Batı Almanya

 1970

 6

 17
 

- En çok gol yiyen Güney Kore

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen milli takım, Güney Kore oldu.

Türkiye'nin de yer aldığı 1954 İsviçre'de 2. Grup'ta mücadele eden Güney Kore, yaptığı 2 maçta kalesinde 16 gol gördü.

İlk maçında Macaristan'dan 9 gol yiyen Güney Kore, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye karşısında sahadan 7-0 yenik ayrıldı.

1950 Dünya Kupası'nda İsveç, 1958'de Fransa ve 1986'da Belçika 15'er golle Güney Kore'yi takip etti.

Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol yiyen takımlar şöyle:

Takım

 Tarih

 Maç

 Gol
Güney Kore

 1954

 2

 16
İsveç

 1950

 5

 15
Belçika

 1986

 7

 15
Fransa

 1958

 6

 15
Zaire

 1974

 3

 14
Haiti

 1974

 3

 14
Batı Almanya

 1958

 6

 14
Batı Almanya

 1954

 6

 14
Brezilya

 2014

 7

 14
El Salvador

 1982

 3

 13
Meksika

 1930

 3

 13
 

- En yüksek gol ortalaması Macaristan'ın

Macaristan, maç başına 2,72 ile Dünya Kupası'ndaki en yüksek gol ortalamasını tutturdu.

Turnuvada 32 maça çıkan Macarlar, 87 gol kaydetti.

Brezilya, 109 karşılaşmada 229 golle 2,10, Almanya da 109 müsabakada 226 golle 2,07 ortalama yakaladı.

Turnuva tarihinde 3 maç oynayıp 2 gol bulan Angola, 0,67 golle en düşük ortalamaya sahip takım oldu. 13 maçta 10 gol atan İrlanda Cumhuriyeti 0,77, 5 karşılaşmada 4 gol kaydeden Galler ise 0,80 gol ortalamasında kaldı.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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