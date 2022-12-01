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Dünya Kupası'nın en tartışmalı kararı

Japonya - İspanya maçının 51. dakikasında, topun çizgiyi geçip geçmediğine ilişkin tartışmalar yaşandı.

Dünya Kupası'nın en tartışmalı kararı
2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan Japonya - İspanya maçında, turnuvaya damga vuracak çizgiden dönen top tartışması yaşandı.

Maçta dakikalar 51'i gösterdiğinde Japonya'dan Kaoru Mitoma, ceza sahasının sağ köşesinden içeri çevrilen topu uzak direkten oyun ortaya çıkardı. Ao Tanaka kaleciyi geçen topu filelere yolladı ancak Mitoma'nın topu dışarıdan çevirdiği iddiasıyla VAR'a gidildi. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerlilik kazandı.

İspanyol oyuncuların itirazlarına rağmen Japonya, İspanya karşısında 2-1 öne geçerken sosyal medyada da topun içeriden mi dışarıdan mı çevrildiğine yönelik görüş ayrılıkları yaşandı.

Dünya Kupası için özel olarak tasarlanan ve içerisinde verici çip olan Al Rihla isimli top bilindiği gibi topa uygulanan şiddetin yanı sıra ofsayt ve çizgi tartışmalarını teknolojiyle çözme vaadi sunuyordu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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