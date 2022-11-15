Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu için oranlar
Katar 2022 Dünya Kupası'nın en değerli ismi kim olacak? iddaa'da özel etkinlik hazır, işte oranlar...
Liglerin ara verilmesinin ardından Dünya Kupası'nda yaşanacak heyecan, başta Türkiye olmak üzere, tüm dünyayı saracak. Dünya Kupası öncesinde birçok analiz, görüş öne çıkarken, en değerli oyuncunun kim olacağı tartışmaları devam ediyor.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Dünya Kupası için hazırlanan özel etkinlik oyunlarında "Dünya Kupası - En Değerli Oyuncu" için de bir oyun hazırladı.
Arjantin Milli Takımı'nın ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi, 9.20'lik oranıyla Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu olabilecek bir numaralı favori olarak açıklandı.
Fransa Milli Takımı'nın genç yıldızı Kylian Mbappe'nin bu turnuvanın en değerli oyuncusu olması ihtimaline 10.00 oran verildi.
Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilme olasılığına 12:00 oran belirlendi.
Fransız yıldız Karim Benzema'ya 12.00, Portekiz Milli Takımı'nın süper starı Cristiano Ronaldo'ya 26.00 oran açıklandı.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Dünya Kupası için hazırlanan özel etkinlik oyunlarında "Dünya Kupası - En Değerli Oyuncu" için de bir oyun hazırladı.
Arjantin Milli Takımı'nın ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden Lionel Messi, 9.20'lik oranıyla Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu olabilecek bir numaralı favori olarak açıklandı.
Fransa Milli Takımı'nın genç yıldızı Kylian Mbappe'nin bu turnuvanın en değerli oyuncusu olması ihtimaline 10.00 oran verildi.
Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu seçilme olasılığına 12:00 oran belirlendi.
Fransız yıldız Karim Benzema'ya 12.00, Portekiz Milli Takımı'nın süper starı Cristiano Ronaldo'ya 26.00 oran açıklandı.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
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