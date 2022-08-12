Dünya Kupası'nın açılış maçı belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda oynanacak ilk maç belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dünya Kupası'nın açılış maçı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2022 01:03
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacağını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.

A Grubu'nda Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, Al Bayt Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak.

Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal-Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ