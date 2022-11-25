Dünya Kupası'ndan acı haber; Galli taraftar vefat etti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Galler taraftarı Kevin Davies, hayatını kaybetti.

Dünya Kupası'ndan acı haber; Galli taraftar vefat etti
2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Galler'in maçını takip etmek için Katar'da bulunan bir taraftar hayatını kaybetti.

Galler makamlarından yapılan açıklamada, oğlu ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası için Doha'da bulunan Kevin Davies'in yaşamını yitirdiği kaydedildi. 62 yaşındaki Galli taraftarın doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor.

Galler'in B Grubu'ndaki ikinci maçında İran'a 2-0 yenildiği karşılaşmayı Davies'in izlemediği basına yansıdı.

Yaklaşık 2 bin 500 Galli taraftar, Dünya Kupası'nda takımlarını desteklemek için Katar'a gitti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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