Dünya Kupası'nda üçüncü Kanada oldu!

FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni 127 - 118 mağlup eden Kanada, 3'üncü oldu.

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Dünya Kupası'nda üçüncü Kanada oldu!
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10 Eylül 2023 13:44
FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası 3'üncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada karşı karşıya geldi.

Filipinler'de SM Mall of Asia Arena'da oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Kanada'nın 58-56'lık üstünlüğüyle geçilirken, normal süre 111 - 111'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma anlarında daha az hata yapan Kanada, karşılaşmadan 127 - 118'lik skorla galip ayrılarak, turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 39 sayıyla Kanada'dan Dillon Brooks oldu. Öte yandan Kanada, Dünya Kupası tarihinde ilk madalyasını kazandı.

Turnuvanın final karşılaşmasında ise Sırbistan ile Almanya bugün saat 15.40'ta karşı karşıya gelecek.

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