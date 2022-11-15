Dünya Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda yarı final maçları öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi.iddaa Risk Yönetim Kurulu, yarı finalde Fas ile karşılaşacakolarak gösterdi.belirlendi. Fransa'nın rakibi'ın şampiyon olma ihtimaline iseoran açıklandı.Yarı finalin bir diğer ayağında Hırvatistan ile karşılaşacak olanbelirlendi.'ın şampiyon olma ihtimaline iseoran verildiği duyuruldu.