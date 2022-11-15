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Dünya Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi

Tüm dünyada gözler artık Dünya Kupası'nda kimin şampiyon olacağına çevrildi. iddaa'da yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Detaylar...

Dünya Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi
Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda yarı final maçları öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, yarı finalde Fas ile karşılaşacak Fransa'yı şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gösterdi. Fransa'nın şampiyon olmasına 1.69'luk oran belirlendi. Fransa'nın rakibi Fas'ın şampiyon olma ihtimaline ise 6.60 oran açıklandı.

Yarı finalin bir diğer ayağında Hırvatistan ile karşılaşacak olan Arjantin'in şampiyonluğu için 2.07 oran belirlendi. Hırvatistan'ın şampiyon olma ihtimaline ise 5.80 oran verildiği duyuruldu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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