Dünya Kupası'nda şampiyonluk oranları güncellendi
Tüm dünyada gözler artık Dünya Kupası'nda kimin şampiyon olacağına çevrildi. iddaa'da yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Detaylar...
Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda yarı final maçları öncesinde şampiyonluk oranları güncellendi.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, yarı finalde Fas ile karşılaşacak Fransa'yı şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gösterdi. Fransa'nın şampiyon olmasına 1.69'luk oran belirlendi. Fransa'nın rakibi Fas'ın şampiyon olma ihtimaline ise 6.60 oran açıklandı.
Yarı finalin bir diğer ayağında Hırvatistan ile karşılaşacak olan Arjantin'in şampiyonluğu için 2.07 oran belirlendi. Hırvatistan'ın şampiyon olma ihtimaline ise 5.80 oran verildiği duyuruldu.
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iddaa Risk Yönetim Kurulu, yarı finalde Fas ile karşılaşacak Fransa'yı şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gösterdi. Fransa'nın şampiyon olmasına 1.69'luk oran belirlendi. Fransa'nın rakibi Fas'ın şampiyon olma ihtimaline ise 6.60 oran açıklandı.
Yarı finalin bir diğer ayağında Hırvatistan ile karşılaşacak olan Arjantin'in şampiyonluğu için 2.07 oran belirlendi. Hırvatistan'ın şampiyon olma ihtimaline ise 5.80 oran verildiği duyuruldu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0