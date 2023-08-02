Dünya Kupası'nda İsveç ve Güney Afrika son 16'ya yükseldi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası G Grubu, oynanan 2 maçla tamamlandı. G Grubu'nu ilk 2 sırada bitiren İsveç ve Güney Afrika, son 16 turuna adını yazdırdı.



FIFA 2023 Dünya Kupası G Grubu'nda Güney Afrika - İtalya ve Arjantin - İsveç karşılaşmaları oynandı. Gruptaki ikinci maçında İtalya'yı 5-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İsveç, Waikato Stadyumu'nda Arjantin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan İsveç, grubu lider tamamladı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri 66'ncı dakikada Rebecka Blomqvist ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Elin Rubensson kaydetti.



GÜNEY AFRİKA KAZANARAK TURLADI



G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Güney Afrika ve İtalya karşı karşıya geldi. Wellington Regional Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Güney Afrika, puanını 4'e yükseltti ve İtalya'yı geride bırakarak son 16 turuna adını yazdırdı. Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Benedetta Orsi kendi kalesine, 67'nci dakikada Hildah Magaia, 90+2'nci dakikada Thembi Kgatlana'dan geldi. İtalya'nın gollerini ise 11'inci dakikada penaltı ve 74'üncü dakikalarda Arianna Caruso kaydetti.



SON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER BELLİ OLDU



G Grubu'nda ilk iki sırayı alarak son 16 turuna yükselen İsveç ve Güney Afrika'nın rakipleri de belli oldu. G Grubu'nu ilk sırada tamamlayan İsveç, E Grubu'nu ikinci sırada bitiren A.B.D ile eşleşti. Güney Afrika'nın rakibi ise E Grubu lider Hollanda oldu. Hollanda ile Güney Afrika mücadelesi 6 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek. İsveç - A.B.D. mücadelesi ise aynı gün TSİ 12.00'de oynanacak.



