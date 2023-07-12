Dünya Kupası'nda ilk gün sona erdi

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato del Garda kasabasında düzenlenen organizasyonda, skeet kadınlar kategorisinde Sena Can 111 puanla 49'uncu, Nur Banu Balkancı 109 puanla 57'nci sırada yer aldı.
Milli sporcu Salih Hafız ise skeet erkekler kategorisinde 109 puanla 134'üncü oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato del Garda kasabasında düzenlenen organizasyonda, skeet kadınlar kategorisinde Sena Can 111 puanla 49'uncu, Nur Banu Balkancı 109 puanla 57'nci sırada yer aldı.
Milli sporcu Salih Hafız ise skeet erkekler kategorisinde 109 puanla 134'üncü oldu.