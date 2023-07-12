Dünya Kupası'nda ilk gün sona erdi

Bu sene İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda ilk gün sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Kupası'nda ilk gün sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2023 20:12
İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato del Garda kasabasında düzenlenen organizasyonda, skeet kadınlar kategorisinde Sena Can 111 puanla 49'uncu, Nur Banu Balkancı 109 puanla 57'nci sırada yer aldı.

Milli sporcu Salih Hafız ise skeet erkekler kategorisinde 109 puanla 134'üncü oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery