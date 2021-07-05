'Dünya Kupası'nda ilk 8 garantili şarkı'

Sinan Akçıl ile eşi Burcu Kıratlı, önceki gün İstinyePark'taydı.



Milli takımımız için şarkı yazacağını söyleyen Akçıl "EURO 2020'de olmadı ama Dünya Kupası'nda takımımızı ateşleyecek ve başarı getirecek bir şarkı yapacağım. İddialıyım, ilk 8 garantili şarkı yapacağım" dedi.



Çiftin bir an bile ellerini ayırmamaları dikkat çekti.



