Dünya Kupası'nda hangi takımlar grupları lider bitirecek?
Dünya Kupası'nda hangi takımlar gruplarını lider bitirecek? iddaa.com'da özel etkinliklerde oranlar seni bekliyor.
2022 Dünya Kupası'nda grup heyecanıyla birlikte futbol aşkı yine futbolseverlerin nefesini kesecek. Peki bu Dünya Kupası'nda gruplardan hangi takımlar birinci çıkacak?
iddaa Risk Yönetimi, her grupta yer alan takımlar için bir üst tura lider yükselmelerine verilen oranları açıkladı.
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A GRUBU
1.30 Hollanda
4.40 Senegal
4.60 Ekvador
11.0 Katar
B GRUBU
1.23 İngiltere
4.80 ABD
5.00 Galler
13.0 İran
C GRUBU
1.28 Arjantin
4.30 Polonya
4.40 Meksika
16.0 Suudi Arabistan
D GRUBU
1.29 Fransa
2.85 Danimarka
11.0 Avustralya
12.0 Tunus
E GRUBU
1.62 İspanya
1.80 Almanya
10.0 Japonya
35.0 Kosta Rika
F GRUBU
1.41 Belçika
2.75 Hırvatistan
8.00 Fas
9.50 Kanada
G GRUBU
1.24 Brezilya
4.50 İsviçre
5.20 Sırbistan
12.0 Kamerun
H GRUBU
1.47 Portekiz
2.47 Uruguay
8.50 Güney Kore
10.0 Gana
iddaa Risk Yönetimi, her grupta yer alan takımlar için bir üst tura lider yükselmelerine verilen oranları açıkladı.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
A GRUBU
1.30 Hollanda
4.40 Senegal
4.60 Ekvador
11.0 Katar
B GRUBU
1.23 İngiltere
4.80 ABD
5.00 Galler
13.0 İran
C GRUBU
1.28 Arjantin
4.30 Polonya
4.40 Meksika
16.0 Suudi Arabistan
D GRUBU
1.29 Fransa
2.85 Danimarka
11.0 Avustralya
12.0 Tunus
E GRUBU
1.62 İspanya
1.80 Almanya
10.0 Japonya
35.0 Kosta Rika
F GRUBU
1.41 Belçika
2.75 Hırvatistan
8.00 Fas
9.50 Kanada
G GRUBU
1.24 Brezilya
4.50 İsviçre
5.20 Sırbistan
12.0 Kamerun
H GRUBU
1.47 Portekiz
2.47 Uruguay
8.50 Güney Kore
10.0 Gana
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0