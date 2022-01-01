Dünya Kupası'nda hangi takımlar grupları lider bitirecek?

2022 Dünya Kupası'nda grup heyecanıyla birlikte futbol aşkı yine futbolseverlerin nefesini kesecek. Peki bu Dünya Kupası'nda gruplardan hangi takımlar birinci çıkacak?iddaa Risk Yönetimi, her grupta yer alan takımlar için bir üst tura lider yükselmelerine verilen oranları açıkladı.1.30 Hollanda4.40 Senegal4.60 Ekvador11.0 Katar1.23 İngiltere4.80 ABD5.00 Galler13.0 İran1.28 Arjantin4.30 Polonya4.40 Meksika16.0 Suudi Arabistan1.29 Fransa2.85 Danimarka11.0 Avustralya12.0 Tunus1.62 İspanya1.80 Almanya10.0 Japonya35.0 Kosta Rika1.41 Belçika2.75 Hırvatistan8.00 Fas9.50 Kanada1.24 Brezilya4.50 İsviçre5.20 Sırbistan12.0 Kamerun1.47 Portekiz2.47 Uruguay8.50 Güney Kore10.0 Gana