Dünya Kupası'nda hangi takımlar finalde karşılaşır?

Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonun kim olacağı kadar, finalde hangi ülkelerin karşılaşacağı da merak uyandırmaktadır. iddaa Risk Yönetimi, "" başlığı altında özel etkinlik hazırladı ve oranları açıkladı.ile'nın finalde karşılaşma ihtimal en favori olasılık olarak duyuruldu ve bu final eşlemesine 14.00 oran verildi.İkinci favori final eşleşmesi iseolarak gösterildi. Finalde bu eşleşmenin gerçekleşme olasılığına 19.00 oran açıklandı.ile'nın finalde karşılaşması bir başka favori eşleşme olarak duyurulurken, 19.00 oran belirlendi. Ayrıcaeşleşmesine de 19.00 oran belirlendi.ile'in finalde karşılaşma ihtimaline 21.00 oran açıklanırken,ile'nın finalde karşı karşıya gelebilmesine için 24.00 oran verildi.