Dünya Kupası'nda hangi takımlar finalde karşılaşır?
iddaa'da Dünya Kupası için özel etkinliklerle heyecan üst noktada yaşanıyor. İşte iddaa'nın final eşleşmeleri için verdiği oranlar....
Dünya Kupası organizasyonlarında şampiyonun kim olacağı kadar, finalde hangi ülkelerin karşılaşacağı da merak uyandırmaktadır. iddaa Risk Yönetimi, "Dünya Kupası - Finalin Adı" başlığı altında özel etkinlik hazırladı ve oranları açıkladı.
Brezilya ile Fransa'nın finalde karşılaşma ihtimal en favori olasılık olarak duyuruldu ve bu final eşlemesine 14.00 oran verildi.
İkinci favori final eşleşmesi ise Almanya - İspanya olarak gösterildi. Finalde bu eşleşmenin gerçekleşme olasılığına 19.00 oran açıklandı.
Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşması bir başka favori eşleşme olarak duyurulurken, 19.00 oran belirlendi. Ayrıca Brezilya - İngiltere eşleşmesine de 19.00 oran belirlendi.
Brezilya ile Portekiz'in finalde karşılaşma ihtimaline 21.00 oran açıklanırken, Arjantin ile Brezilya'nın finalde karşı karşıya gelebilmesine için 24.00 oran verildi.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
Brezilya ile Fransa'nın finalde karşılaşma ihtimal en favori olasılık olarak duyuruldu ve bu final eşlemesine 14.00 oran verildi.
İkinci favori final eşleşmesi ise Almanya - İspanya olarak gösterildi. Finalde bu eşleşmenin gerçekleşme olasılığına 19.00 oran açıklandı.
Arjantin ile Fransa'nın finalde karşılaşması bir başka favori eşleşme olarak duyurulurken, 19.00 oran belirlendi. Ayrıca Brezilya - İngiltere eşleşmesine de 19.00 oran belirlendi.
Brezilya ile Portekiz'in finalde karşılaşma ihtimaline 21.00 oran açıklanırken, Arjantin ile Brezilya'nın finalde karşı karşıya gelebilmesine için 24.00 oran verildi.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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