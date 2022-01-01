Dünya Kupası'nda final maçı daha yüksek oranlarla sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da

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Dünya Kupası'nda bu hafta kupayı ülkesine götürecek takım belli olacak. Messi ile Mbappe'yi karşı karşıya getirecek tarihi final, 18 Aralık Pazar günü 18.00'de başlayacak. Kaptan Lionel Messi'nin Dünya Kupası kariyerindeki belki de son maçını oynayacağı karşılaşmada Arjantin'in galibiyetine 2,62 oran verildi. Yarı finalde turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa'nın galibiyetine ise 2,53 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 2,82 olarak belirlendi.

17 Aralık Cumartesi günü ise

Hırvatistan ile Fas, 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak. Saat 18.00'de başlayacak olan maçta, yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olunca kupa hayaline veda eden Hırvatistan'ın galibiyetine verilen oran 2,17 oldu. Dünya Kupası'nda finale çıkan ilk Afrika ülkesi olmaya çok yaklaşan Fas'ın galibiyetine ise 2,82 oran çıktı.