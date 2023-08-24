Dünya Kupası'nda en çok şampiyon ABD ve Yugoslavya

Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2023 FIBA Dünya Kupası'nda en çok şampiyonluk sevinci yaşayan ülkeler, ABD ve Yugoslavya oldu.



Bu yıl 19'uncusu yapılacak organizasyonda ABD ve Yugoslavya, beşer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.



2023 FIBA Dünya Kupası'nın favorilerinden ABD, Yugoslavya ile paylaştığı turnuva tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.



Tarihindeki ilk şampiyonluğunu Brezilya'nın ev sahipliğinde 1954'te gerçekleştirilen organizasyonda elde eden ABD, 1986 İspanya ve 1994 Kanada'da şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen şampiyonada, milli takımı finalde mağlup ederek kupaya uzanan ABD, 2014 İspanya'da bir kez daha şampiyon olmayı başardı.



ABD, turnuva tarihinde 3 kez gümüş, 4 defa da bronz madalya aldı.



