Dünya Kupası'nda dağıtılacak para belli oldu

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. Turnuvada mücadele edecek olan ülkeler, takım kadrolarını açıkladı. Dünyanın en büyük futbolcularının sahne alacağı organizasyonda ne kadar para dağıtılacağı belli oldu. Dünya Kupası'nı düzenleyen futbolun patronu FIFA, 4 milyar 666 milyon dolar yani yaklaşık olarak güncel kurla 86 milyar 822 milyon 528 bin TL gelir gelmesini bekliyor



AYAKBASTI PARASI 1.5 MİLYON DOLAR



Bu gelirlerin büyük bir kısmını ise televizyon yayın hakları oluşturuyor. TV yayın haklarında gelecek olan para 2 milyar 460 milyon dolar (45 milyar 774 bin TL). Bu da toplam gelirin yarısından fazlasına tekamül ediyor. Pazarlamadan gelecek olan para ise 1 milyar 363 milyon dolar (25 milyar 362 milyon TL). FIFA'nın organizasyon için yatıracağı miktar da yaklaşık olarak 843 milyon dolar (15 milyar 686 milyon TL). 2022 Dünya Kupası'na katılan 32 takıma da 1 milyon 500 bin dolar ayak bastı parası verilecek. Toplamda dağıtılacak ödül ise 440 milyon dolar.



ŞAMPİYON KASASINI DOLDURACAK



Dünya Kupası'nı kazanan takım, 42 milyon dolar (781 milyon TL) ödül alacak. Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak. Organizasyonda üçüncü olan takım 27 milyon dolar (502 milyon TL), turnuvanın dördüncüsü de 25 milyon dolar (465 milyon TL) ödül almaya hak kazanacak. FIFA Başkanı Infantino ise 5 milyardan fazla insan tarafından bu turnuvanın izleneceğini ve bunun bir rekor olacağını söyledi. Futbolun patronu ayrıca, 64 maç için 23 milyon bilet talebi aldıklarını da sözlerine ekledi.



