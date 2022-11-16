Dünya Kupası'nda Almanya, penaltılarda kaybetmiyor

Dünya Kupası tarihinde maçları 4 kez penaltılara giden Almanya, tamamından üstün çıkmayı başardı.

Dünya Kupası'nda Almanya, penaltılarda kaybetmiyor
Dünya Kupası tarihinde penaltılara giden maçların en başarılı ülkesi Almanya oldu.

"Panzerler", kupa tarihinde bugüne dek penaltılara giden 4 maçında da sahadan üstün ayrıldı. Almanya'dan sonra Arjantin (5'te 4) ve Brezilya (4'te 3), penaltıların başarılı ülkeleri olarak dikkat çekti.

İngiltere, İspanya ve İtalya ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. Söz konusu üç ülke, kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.

Almanlar kaybetmiyor

Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.

1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.

Bu arada maçları 5 kez penaltılara kalan Arjantin, 4'ünde başarılı olurken Brezilya da 4 karşılaşmanın 3'ünde mutlu sona ulaştı. Hırvatistan ise 2018 Dünya Kupası'nda penaltılara giden iki maçını da kazandı.

İngiltere, penaltılardaki şanssızlığını 2018'de kırdı

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı.

1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında, penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.

10 ülkenin "siftahı" yok

Dünya Kupası'nda 10 ülke, penaltılarda gülemedi.

Japonya, Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili, Yunanistan, Kolombiya ve Danimarka birer, Meksika ve Romanya ikişer kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.

Ülkeler ve penaltılar

Dünya Kupası tarihinde maçları penaltıya kalan ülkeler ve aldıkları sonuçlar şöyle:


Ülke

 G

 M

 A

 Y
Almanya

 4

 0

 17

 10
Arjantin

 4

 1

 17

 14
Brezilya

 3

 1

 13

 10
Hırvatistan

 2 0 7 5
Fransa

 2

 2

 15

 16
Ukrayna

 1

 0

 3

 0
Paraguay

 1

 0

 5

 3
G.Kore

 1

 0

 5

 3
Uruguay

 1

 0

 4

 2
Bulgaristan

 1

 0

 3

 1
Portekiz

 1

 0

 3

 1
Belçika

 1

 0

 5

 4
İsveç

 1

 0

 5

 4
Kosta Rika

 1 1 8 7
İrlanda Cum.

 1

 1

 7

 7
Rusya

 1 1 7 7
Hollanda

 1 2 8 11
İspanya

 1

 3

 13

 16
İtalya

 1

 3

 13

 14
İngiltere

 1

 3

 11

 14
Yugoslavya

 0

 1

 2

 3
Kolombiya

 0 1 3 4
Japonya

 0

 1

 3

 5
Gana

 0

 1

 2

 4
Danimarka

 0 1 2 3
Şili

 0

 1

 2

 3
İsviçre

 0

 1

 0

 3
Yunanistan

 0 1 3 5
Romanya

 0

 2

 8

 10
Meksika

 0

 2

 2

 7
 30 maç penaltılara kaldı

Dünya Kupası tarihinde 30 maçın sonucu, penaltılarla belirlendi.

Penaltılara kalan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih

 Kazanan

 Kaybeden

 Sonuç

 Penaltı
1982

 B.Almanya

 Fransa

 3-3

 5-4
1986

 Fransa

 Brezilya

 1-1

 4-3
1986

 B.Almanya

 Meksika

 0-0

 4-1
1986

 Belçika

 İspanya

 1-1

 5-4
1990

 İrlanda Cum.

 Romanya

 0-0

 5-4
1990

 Arjantin

 Yugoslavya

 0-0

 3-2
1990

 Arjantin

 İtalya

 1-1

 4-3
1990

 B.Almanya

 İngiltere

 1-1

 4-3
1994

 Bulgaristan

 Meksika

 1-1

 3-1
1994

 İsveç

 Romanya

 2-2

 5-4
1994

 Brezilya

 İtalya

 0-0

 3-2
1998

 Arjantin

 İngiltere

 2-2

 4-3
1998

 Fransa

 İtalya

 0-0

 4-3
1998

 Brezilya

 Hollanda

 1-1

 4-2
2002

 İspanya

 İrlanda Cum.

 1-1

 3-2
2002

 G.Kore

 İspanya

 0-0

 5-3
2006

 Ukrayna

 İsviçre

 0-0

 3-0
2006

 Almanya

 Arjantin

 1-1

 4-2
2006

 Portekiz

 İngiltere

 0-0

 3-1
2006

 İtalya

 Fransa

 1-1

 5-3
2010

 Paraguay

 Japonya

 0-0

 5-3
2010

 Uruguay

 Gana

 1-1

 4-2
2014

 Brezilya Şili 1-1 3-2
2014

 Kosta Rika Yunanistan 1-1 5-3
2014

 Hollanda Kosta Rika 0-0 4-3
2014

 Arjantin Hollanda 0-0 4-2
2018

 Rusya İspanya 1-1 4-3
2018

 Hırvatistan Danimarka 1-1 3-2
2018

 İngiltere Kolombiya 1-1 4-3
2018

 Hırvatistan Rusya 2-2 4-3
 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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