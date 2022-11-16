Dünya Kupası'nda Almanya, penaltılarda kaybetmiyor

Ülke



G



M



A



Y



Almanya



4



0



17



10



Arjantin



4



1



17



14



Brezilya



3



1



13



10



Hırvatistan



2 0 7 5 Fransa



2



2



15



16



Ukrayna



1



0



3



0



Paraguay



1



0



5



3



G.Kore



1



0



5



3



Uruguay



1



0



4



2



Bulgaristan



1



0



3



1



Portekiz



1



0



3



1



Belçika



1



0



5



4



İsveç



1



0



5



4



Kosta Rika



1 1 8 7 İrlanda Cum.



1



1



7



7



Rusya



1 1 7 7 Hollanda



1 2 8 11 İspanya



1



3



13



16



İtalya



1



3



13



14



İngiltere



1



3



11



14



Yugoslavya



0



1



2



3



Kolombiya



0 1 3 4 Japonya



0



1



3



5



Gana



0



1



2



4



Danimarka



0 1 2 3 Şili



0



1



2



3



İsviçre



0



1



0



3



Yunanistan



0 1 3 5 Romanya



0



2



8



10



Meksika



0



2



2



7





Tarih



Kazanan



Kaybeden



Sonuç



Penaltı



1982



B.Almanya



Fransa



3-3



5-4



1986



Fransa



Brezilya



1-1



4-3



1986



B.Almanya



Meksika



0-0



4-1



1986



Belçika



İspanya



1-1



5-4



1990



İrlanda Cum.



Romanya



0-0



5-4



1990



Arjantin



Yugoslavya



0-0



3-2



1990



Arjantin



İtalya



1-1



4-3



1990



B.Almanya



İngiltere



1-1



4-3



1994



Bulgaristan



Meksika



1-1



3-1



1994



İsveç



Romanya



2-2



5-4



1994



Brezilya



İtalya



0-0



3-2



1998



Arjantin



İngiltere



2-2



4-3



1998



Fransa



İtalya



0-0



4-3



1998



Brezilya



Hollanda



1-1



4-2



2002



İspanya



İrlanda Cum.



1-1



3-2



2002



G.Kore



İspanya



0-0



5-3



2006



Ukrayna



İsviçre



0-0



3-0



2006



Almanya



Arjantin



1-1



4-2



2006



Portekiz



İngiltere



0-0



3-1



2006



İtalya



Fransa



1-1



5-3



2010



Paraguay



Japonya



0-0



5-3



2010



Uruguay



Gana



1-1



4-2



2014



Brezilya Şili 1-1 3-2 2014



Kosta Rika Yunanistan 1-1 5-3 2014



Hollanda Kosta Rika 0-0 4-3 2014



Arjantin Hollanda 0-0 4-2 2018



Rusya İspanya 1-1 4-3 2018



Hırvatistan Danimarka 1-1 3-2 2018



İngiltere Kolombiya 1-1 4-3 2018



Hırvatistan Rusya 2-2 4-3

Dünya Kupası tarihinde penaltılara giden maçların en başarılı ülkesi Almanya oldu."Panzerler", kupa tarihinde bugüne dek penaltılara giden 4 maçında da sahadan üstün ayrıldı. Almanya'dan sonra Arjantin (5'te 4) ve Brezilya (4'te 3), penaltıların başarılı ülkeleri olarak dikkat çekti.İngiltere, İspanya ve İtalya ise penaltıların şanssız takımları olarak göze çarptı. Söz konusu üç ülke, kupalarda 4'er kez penaltılara giden maç oynadı ve birer defa başarılı olabildi.Maçları 4 kez penaltılara kalan Almanya; Fransa, Meksika, İngiltere ve Arjantin karşısında turu geçmeyi başardı.1982 Dünya Kupası'nda 3-3 berabere biten yarı final maçının ardından Fransa'yı penaltılarda 5-4'le geçen Almanlar, 1986'da bu kez çeyrek finalde 0-0 berabere biten karşılaşmada ev sahibi Meksika'yı penaltılarla 4-1 mağlup etti. 1990 Dünya Kupası'nda yarı finalde İngiltere'yi 4-3, 2006'da da çeyrek finalde Arjantin'i 4-2'lik skorlarla geçen "Panzerler", böylece penaltılarda fire vermedi.Bu arada maçları 5 kez penaltılara kalan Arjantin, 4'ünde başarılı olurken Brezilya da 4 karşılaşmanın 3'ünde mutlu sona ulaştı. Hırvatistan ise 2018 Dünya Kupası'nda penaltılara giden iki maçını da kazandı.Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasında yer alan İngiltere, Dünya Kupası'ndaki penaltı şanssızlığını 2018'de kırmayı başardı.1990 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya ile karşılaşan İngiltere, 1-1 berabere biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.1998'de 2-2 biten son 16 turu maçı sonucunda Arjantin'e penaltılarla 4-3 mağlup olan İngilizler, 2006'daki çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karşılaşmasında, penaltılarla sahadan 3-1 yenik ayrıldı.İngiltere, Dünya Kupası penaltılarındaki ilk galibiyetini, Kolombiya karşısında aldı. 2018'deki turnuvanın son 16 turunda rakibiyle 1-1 berabere kalan İngilizler, penaltıları 4-3 kazandı.Dünya Kupası'nda 10 ülke, penaltılarda gülemedi.Japonya, Yugoslavya, Gana, İsviçre, Şili, Yunanistan, Kolombiya ve Danimarka birer, Meksika ve Romanya ikişer kez penaltı atışlarına giden maçlarda başarılı olamadı.Dünya Kupası tarihinde 30 maçın sonucu, penaltılarla belirlendi.