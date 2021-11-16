Dünya Kupası'na gitmenin geliri: 120 milyon TL

A Milli Futbol Takımımız, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılırsa Türkiye Futbol Federasyonu 12 milyon Dolar (120 milyon TL) gelir elde edecek.

, Fotoğraf; TFF
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Dünya Kupası'na gitmenin geliri: 120 milyon TL
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16 Kasım 2021 13:54
Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek.

A Milli Futbol Takımımız, Play-Off'tan ya da lider olarak finallerin yolunu tutması durumunda FIFA'dan 2 milyon Dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon Dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (120 milyon TL) gelir elde edilecek.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da önemli miktarda para girecek. A Milli Futbol Takımımız, Play-Off'tan ya da lider olarak finallerin yolunu tutması durumunda FIFA'dan 2 milyon Dolar turnuvaya hazırlık ve 10 milyon Dolar da katılım payı alacak. Toplamda 12 milyon Dolar (120 milyon TL) gelir elde edilecek.


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