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Dünya Kupası maçları, Wimbledon'a girmiyor!

Wimbledon CEO'su Richard Lewis, Dünya Kupası maçlarının yayınlanmayacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dünya Kupası maçları, Wimbledon'a girmiyor!
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04 Temmuz 2018 16:21
İngiltere'nin en prestijli spor turnuvası Wimbledon, Dünya Kupası tarihleri ile çakışınca taraftarlar ikiye bölündü. İngiltere Milli Takımı'nın kupada çeyrek finale kadar çıkmasıyla beraber Wimbledon içerisinde futbol maçlarının izlenme iddialarına cevap ise gecikmedi.

Wimbledon Tenis Turnuvası CEO'su Richard Lewis, İngiltere'nin Dünya Kupası maçlarının turnuva alanı içinde yayınlanmasının yasak olduğunu açıkladı.

''TEK POLİTİKAMIZ TENİS''

Lewis, yaptığı açıklamada ''Biz sadece tenis gösteriyoruz. Bizim tek politikamız bu. Buna devam edeceğiz çünkü biz bir tenis organizasyonuyuz. Futbol maçları gösteremeyiz.'' şeklinde konuştu.

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