Dünya Kupası maçları, Wimbledon'a girmiyor!

İngiltere'nin en prestijli spor turnuvası, Dünya Kupası tarihleri ile çakışınca taraftarlar ikiye bölündü. İngiltere Milli Takımı'nın kupada çeyrek finale kadar çıkmasıyla beraber Wimbledon içerisinde futbol maçlarının izlenme iddialarına cevap ise gecikmedi.Wimbledon Tenis Turnuvası CEO'su Richard Lewis, İngiltere'nin Dünya Kupası maçlarının turnuva alanı içinde yayınlanmasının yasak olduğunu açıkladı.Lewis, yaptığı açıklamada ''Biz sadece tenis gösteriyoruz. Bizim tek politikamız bu. Buna devam edeceğiz çünkü biz bir tenis organizasyonuyuz. Futbol maçları gösteremeyiz.'' şeklinde konuştu.