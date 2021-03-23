Dünya Kupası maçları için ilk heyecan: İşte program

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri maçları, çarşamba günü başlayacak.



2022 Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri'nde ilk 3 hafta maçları, ara verilmeden yapılacak. İlk hafta maçları yarın ve 25 Mart Perşembe günü, ikinci hafta 27-28 Mart, üçüncü hafta ise 30 Mart-31 Mart tarihlerinde oynanacak.



Elemelerin ilk gününde, A, D, E, G ve H gruplarında 12 karşılaşma yapılacak.



- Türkiye'nin ilk rakibi Hollanda



Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'ın yer aldığı G Grubu'nda bulunan A Milli Takım, ilk maçına çarşamba günü çıkacak.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı ağırlayacak millilerin mücadelesi, 20.00'de başlayacak.



Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 55 takımdan elemeleri geçen 13 takım, Dünya Kupası'na vize alabilecek.



Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak.



