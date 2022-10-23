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Dünya Kupası ile PSG arasında ilginç bağ

Paris Saint Germain tarihindeki önemli yıldızların kulübe katıldıktan 1 yıl sonra Dünya Kupası kazanması dikkat çekti.

Dünya Kupası ile PSG arasında ilginç bağ
Dünyaca ünlü süperyıldızların PSG'ye transfer olduktan sonra Dünya Kupası kazanması geleneği dikkat çekti.

2001'de Ronaldinho, Gremio'dan 5 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 1 yıl sonra Ronaldinho, Japonya - Güney Kore ortaklığındaki Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.

2017'de Kylian Mbappe, 180 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 1 yıl sonra Mbappe, Rusya'daki turnuvaya damgasını vurarak 19 yaşında şampiyonluğa ulaştı.

2021 yazında Lionel Messi, gözyaşları içerisinde Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Messi, 1 yıl sonra kariyerindeki en büyük eksiği tamamlayarak mutlu sona ulaştı.

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