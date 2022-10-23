Dünya Kupası ile PSG arasında ilginç bağ

Dünyaca ünlü süperyıldızların PSG'ye transfer olduktan sonra Dünya Kupası kazanması geleneği dikkat çekti.



2001'de Ronaldinho, Gremio'dan 5 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 1 yıl sonra Ronaldinho, Japonya - Güney Kore ortaklığındaki Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.



2017'de Kylian Mbappe, 180 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer oldu. 1 yıl sonra Mbappe, Rusya'daki turnuvaya damgasını vurarak 19 yaşında şampiyonluğa ulaştı.



2021 yazında Lionel Messi, gözyaşları içerisinde Barcelona'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Messi, 1 yıl sonra kariyerindeki en büyük eksiği tamamlayarak mutlu sona ulaştı.



