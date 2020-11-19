Dünya Kupası için rüşveti kabul ettiler

İspanyol yayın devi Mediapro Dünya Kupası yayın haklarını alabilmek için rüşvet ödediğini kabul etti.



Yapılan basın açıklamasında 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nın görsel yayın haklarını alabilmek için 1 milyon euro'dan fazla rüşveti üst düzey FIFA yetkililerine ödediğini açıkladı. Mediapro şirketi New York savcılığınca yapılan yargılama sonucunda 3 yöneticilerinin rüşvet verdiğinin ortaya çıktığını ve 20 milyon euro ceza ödemesi yapıldığını belirtti.



İspanyol şirket 3 yöneticinin rüşvetinin 2015'te ortaya çıktığını ve kendi içlerinde bu kişilerin görevlerinin sonlandırıldığını belirtti. New York savcılığı ile yapılan anlaşmada rüşvetin alenen kabul edilmesi için zorlandıklarının altı çizildi.



2015'te patlak veren FIFA yolsuzluğunda daha önce adı açıklanmayan da dahil olmak üzere onlarca yolsuzluk ortaya çıkmış ve bir çok kişi ve kurum ceza ödemeye mahkum edilmişti.







