Dünya Kupası için rüşveti kabul ettiler

İspanyol Mediapro yayınladığı basın açıklamasında 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası yayın haklarını alabilmek için FIFA üst düzey yetkililerine rüşvet ödediğini kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dünya Kupası için rüşveti kabul ettiler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2020 04:22
İspanyol yayın devi Mediapro Dünya Kupası yayın haklarını alabilmek için rüşvet ödediğini kabul etti.

Yapılan basın açıklamasında 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nın görsel yayın haklarını alabilmek için 1 milyon euro'dan fazla rüşveti üst düzey FIFA yetkililerine ödediğini açıkladı. Mediapro şirketi New York savcılığınca yapılan yargılama sonucunda 3 yöneticilerinin rüşvet verdiğinin ortaya çıktığını ve 20 milyon euro ceza ödemesi yapıldığını belirtti.

İspanyol şirket 3 yöneticinin rüşvetinin 2015'te ortaya çıktığını ve kendi içlerinde bu kişilerin görevlerinin sonlandırıldığını belirtti. New York savcılığı ile yapılan anlaşmada rüşvetin alenen kabul edilmesi için zorlandıklarının altı çizildi.

2015'te patlak veren FIFA yolsuzluğunda daha önce adı açıklanmayan da dahil olmak üzere onlarca yolsuzluk ortaya çıkmış ve bir çok kişi ve kurum ceza ödemeye mahkum edilmişti.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için