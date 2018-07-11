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Dünya Kupası heyecanı yine TV+'ta

Dünya Kupası'nda finale çıkacak ikinci takımın belli olacağı Hırvatistan - İngiltere maçı yine TV+'ta!

Dünya Kupası heyecanı yine TV+'ta
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11 Temmuz 2018 17:55
2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli olacak. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda yarı finalin ikinci eşleşmesinde Hırvatistan ile İngiltere, karşı karşıya gelecek.

Finale yükselecek son takımın belirleneceği mücadeleye başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı ev sahipliği yapacak.

Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

İngiltere ve Hırvatistan'ın sınavı, bu akşam TV+ ile TRT1'den yayınlanacak. Dünya Kupası yarı final heyecanı TV+ ile sen nerede istersen orada!

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