Dünya Kupası heyecanı yine TV+'ta

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2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli olacak. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda yarı finalin ikinci eşleşmesinde Hırvatistan ile İngiltere, karşı karşıya gelecek.Finale yükselecek son takımın belirleneceği mücadeleye başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı ev sahipliği yapacak.Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.İngiltere ve Hırvatistan'ın sınavı, bu akşamile'den yayınlanacak. Dünya Kupası yarı final heyecanıile sen nerede istersen orada!