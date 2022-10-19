Dünya Kupası heyecanı, ekstra yüzde 7 kazanç ile iddaa'da

2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına artık çok az kaldı ve iddaa'da ilk grup maçlarının oranları, her maça ekstra kazanç ile birlikte açıklandı.

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Dünya Kupası heyecanı, ekstra yüzde 7 kazanç ile iddaa'da
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19 Ekim 2022 19:25
20 Kasım ve 18 Aralık arasında düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk grup maçları için iddaa oranları açıklandı.

Dünya Kupası'ndaki maçlara iddaa bayisi ve iddaa.com'dan oynayanlar her maçta yüzde 7 ekstra kazancın sahibi olacak.

 

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