Dünya Kupası heyecanı, ekstra yüzde 7 kazanç ile iddaa'da

20 Kasım ve 18 Aralık arasında düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk grup maçları için iddaa oranları açıklandı.
Dünya Kupası'ndaki maçlara iddaa bayisi ve iddaa.com'dan oynayanlar her maçta yüzde 7 ekstra kazancın sahibi olacak.
Dünya Kupası'ndaki maçlara iddaa bayisi ve iddaa.com'dan oynayanlar her maçta yüzde 7 ekstra kazancın sahibi olacak.
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🏆2022 Dünya Kupası maçlarının oranları açıklandı.
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— iddaa | #HeyecanMahallede (@iddaa) October 19, 2022
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