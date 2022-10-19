Dünya Kupası heyecanı, ekstra yüzde 7 kazanç ile iddaa'da

🌍Bu kış Dünya Kupası ile çok sıcak geçecek!



🏆2022 Dünya Kupası maçlarının oranları açıklandı.



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— iddaa | #HeyecanMahallede (@iddaa) October 19, 2022

20 Kasım ve 18 Aralık arasında düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk grup maçları için iddaa oranları açıklandı.Dünya Kupası'ndaki maçlara iddaa bayisi ve iddaa.com'dan oynayanlar her maçta yüzde 7 ekstra kazancın sahibi olacak.