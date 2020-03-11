Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ertelendi!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak karşılaşmalar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ertelendi!
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11 Mart 2020 19:22
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yapılacak maçlar, "koronavirüs tehlikesi nedeniyle" ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray'dan Uruguaylı Fernando Muslera ve Kolombiyalı Radamel Falcao Fenerbahçe'den ise Şilili Mauricio Isla milli takıma gitmeyen isimler olacak.

ARJANTİN'DE TÜM ORGANİZASYONLAR ERTELENDİ

Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, koronavirüs endişesi nedeniyle ülkedeki tüm spor müsabakalarının ertlenmesine karar verdi.

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