Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ertelendi!

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yapılacak maçlar, "koronavirüs tehlikesi nedeniyle" ileri bir tarihe ertelendi.
Galatasaray'dan Uruguaylı Fernando Muslera ve Kolombiyalı Radamel Falcao Fenerbahçe'den ise Şilili Mauricio Isla milli takıma gitmeyen isimler olacak.
ARJANTİN'DE TÜM ORGANİZASYONLAR ERTELENDİ
Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, koronavirüs endişesi nedeniyle ülkedeki tüm spor müsabakalarının ertlenmesine karar verdi.
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Galatasaray'dan Uruguaylı Fernando Muslera ve Kolombiyalı Radamel Falcao Fenerbahçe'den ise Şilili Mauricio Isla milli takıma gitmeyen isimler olacak.
ARJANTİN'DE TÜM ORGANİZASYONLAR ERTELENDİ
Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, koronavirüs endişesi nedeniyle ülkedeki tüm spor müsabakalarının ertlenmesine karar verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın