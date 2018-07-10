Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'nın teknik direktörü Dalic: ''Gururluyum''

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, final karşılaşması sonrası görüşlerini paylaştı.

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 mağlup olara tarihinde ilk kez kupayı kazanma fırsatını kaybeden Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu. 

Hırvat teknik adam penaltıdan yenilen golün kendilerini üzdüğünü dile geitirdi ve, ''Finale çıktığımız için gururluyum. Penaltıdan yediğimiz gol bizi üzdü. Hayat böyle. İlk 2 yediğimiz gol bizi şaşırttı ama futbol bu. Fransa'yı kutluyorum, şaşırtıcı şekilde oynadılar.'' dedi. 

Kupa seramonisinda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, tecrübeli teknik adam özel olarak kutladı. 

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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