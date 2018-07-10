Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın yıldızı Vrsaljko'dan duygusal veda!

Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 mağlup olarak Dünya 2.'si olan Hırvatistan'ın başarılı sağ beki Vrsaljko, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya kaybederek turnuva 2.'si olan Hırvatistan'ın başarılı savunmacısı Vrsaljko, basına yaptığı açıklamada ''Yenildik ama mutluyuz'' dedi.

26 yaşındaki savunmacı, başarılarının uzun zaman unutulmayacağını dile getirdi ve, ''Gerçekten kalbimizle oynadık. Elimizden geleni yaptık. Hırvatistan'ı seven bütün insanlar da elimizden geleni yaptığımızı gördü. Futbol bu, yenildik ama mutluyuz. Belki de bu başarımız uzun zamandır unutulmayacak. Güzel bir oyun sergiledik." dedi.

Son Dakika Haberleri
...

Davor Suker: "VAR kararlarını tartışmanın anlamı yok"
...

Arjantin, Sampaoli ile yolları ayırdı!
...

Hırvatistan'ın yıldızı Ivan Rakitic'ten maç sonrası flaş Fransa açıklaması!
...

Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'nın teknik direktörü Dalic: ''Gururluyum''
...

Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın yıldızı Vrsaljko'dan duygusal veda!
...

Dünya Kupası'nın parlayan yıldızı Griezmann şaşkınlığını gizleyemedi!
...

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ''En''leri ödüllerini aldı! Yıldızlar sahnede..
...

2018 Dünya Kupası sahibi Fransa'nın hocası Deschamps'tan ilk sözler!
...

Ersun Yanal: "Biz milli takım olarak ders çıkarır mıyız?"
...

Dünya Kupası 2. kez Fransa'nın!
Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri