Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın yıldızı Vrsaljko'dan duygusal veda!
Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 mağlup olarak Dünya 2.'si olan Hırvatistan'ın başarılı sağ beki Vrsaljko, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.
2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya kaybederek turnuva 2.'si olan Hırvatistan'ın başarılı savunmacısı Vrsaljko, basına yaptığı açıklamada ''Yenildik ama mutluyuz'' dedi.
26 yaşındaki savunmacı, başarılarının uzun zaman unutulmayacağını dile getirdi ve, ''Gerçekten kalbimizle oynadık. Elimizden geleni yaptık. Hırvatistan'ı seven bütün insanlar da elimizden geleni yaptığımızı gördü. Futbol bu, yenildik ama mutluyuz. Belki de bu başarımız uzun zamandır unutulmayacak. Güzel bir oyun sergiledik." dedi.
26 yaşındaki savunmacı, başarılarının uzun zaman unutulmayacağını dile getirdi ve, ''Gerçekten kalbimizle oynadık. Elimizden geleni yaptık. Hırvatistan'ı seven bütün insanlar da elimizden geleni yaptığımızı gördü. Futbol bu, yenildik ama mutluyuz. Belki de bu başarımız uzun zamandır unutulmayacak. Güzel bir oyun sergiledik." dedi.
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0