Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın yıldızı Vrsaljko'dan duygusal açıklamalar

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya kaybederek turnuva 2.'si olan Hırvatistan'ın başarılı savunmacısı Vrsaljko, basına yaptığı açıklamada ''Yenildik ama mutluyuz'' dedi.26 yaşındaki sağ bek, başarılarının uzun zaman unutulmayacağını dile getirdi ve,dedi.