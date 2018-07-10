Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın yıldızı Lovren'den flaş açıklamalar!

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da yıldız savunmacı Dejan Lovren, ''İnsanlar beni dünyanın en iyilerinden biri olarak görmeli!'' dedi.

Hırvatistan ve Liverpool'un savınma oyuncusu Dejan Lovren, oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki savunmacı, dünyanın en iyilerinden biri olduğunu iddia etti. 

Lovren, Hırvatistan'ın İngiltere'yi uzatmalarda mağlup ettiği karşılaşma sonrası basına yaptığı açıklamada Liverpool ve Hırvatistan Milli Takımı ile yakaladığı başarılardan dem vurarak, ''Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkmıştım. Şimdi de milli takım ile DÜnya Kupası'nda bunu başardım. Bence insanlar artık beni dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak görmeli'' dedi.

Lovren, geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile çıktığı 43 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans göstermiş, Hırvatistan milli takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final biletini kazanmıştı. 

 
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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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