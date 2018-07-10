Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ın yıldızı Lovren'den flaş açıklamalar!

Hırvatistan ve Liverpool'un savınma oyuncusu Dejan Lovren, oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki savunmacı, dünyanın en iyilerinden biri olduğunu iddia etti.Lovren, Hırvatistan'ın İngiltere'yi uzatmalarda mağlup ettiği karşılaşma sonrası basına yaptığı açıklamada Liverpool ve Hırvatistan Milli Takımı ile yakaladığı başarılardan dem vurarak,dedi.Lovren, geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile çıktığı 43 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans göstermiş, Hırvatistan milli takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final biletini kazanmıştı.