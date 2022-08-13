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Dünya Kupası finalinin hakemi açıklandı

Arjantin ile Fransa arasındaki Dünya Kupası finalinde Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev alacak.

Dünya Kupası finalinin hakemi açıklandı
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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