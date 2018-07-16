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Dünya Kupası finaline Ankaragücü damgası!

Dünya Kupası finalinde Hırvatistan ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği mücadeleye bir Ankaragücü bayrağı damga vurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dünya Kupası finaline Ankaragücü damgası!
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16 Temmuz 2018 00:22
2018 Dünya Kupası'nda finalinde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik skorla devam ederken Video Yardımcı Hakem ile Fransa'nın kazandığı penaltı pozisyonunda ilginç bir detay göze çarptı.

Perisic'in eline çarpan topun tekrarı ekranlara geldiği esnada kale arkasında Ankaragücü bayrağı dikkat çekti.

Ekrana gelen bu görüntüsünün ardından sosyal medyada da en çok konuşulan konu haline geldi.

Bu gelişme üzerine ise Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda; "Dünya Kupası'nda Fransa'dan sonra en çok konuşulan kulüp olmamız şampiyona saygımız. Dünya Kupası boyunca bayrağımızı, armamızı dalgalandıran taraftarımız Ali Mutlu'ya teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.



 

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