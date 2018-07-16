Dünya Kupası finaline Ankaragücü damgası!

2018 Dünya Kupası'nda finalindeilekarşı karşıya geldi.Mücadele 1-1'lik skorla devam ederken Video Yardımcı Hakem ile Fransa'nın kazandığı penaltı pozisyonunda ilginç bir detay göze çarptı.Perisic'in eline çarpan topun tekrarı ekranlara geldiği esnada kale arkasındabayrağı dikkat çekti.Ekrana gelen bu görüntüsünün ardından sosyal medyada da en çok konuşulan konu haline geldi.Bu gelişme üzerine ise Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda; "Dünya Kupası'nda Fransa'dan sonra en çok konuşulan kulüp olmamız şampiyona saygımız. Dünya Kupası boyunca bayrağımızı, armamızı dalgalandıran taraftarımız Ali Mutlu'ya teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.