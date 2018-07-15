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Dünya Kupası finali TV+'ta!

Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Fransa ve Hırvatistan'ın kozlarını paylaşacağı karşılaşmayı TV+'ta izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası finali TV+'ta!
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15 Temmuz 2018 17:05
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

Brezilya, İspanya, Almanya, Arjantin gibi turnuvanın büyük favorilerini geride bırakmayı başaran iki güçlü ekip Dünya Kupası final maçında kozlarını paylaşacak.

Dev turnuvada ilk finalist, yarı finalde Belçika'yı 1-0'lık skorla deviren Fransa olmuştu. Fransa'nın finaldeki rakibi ise, İngiltere'yi uzatmalara giden maçta 2-1'lik skorla mağlup eden Hırvatistan oldu.

Lujniki Stadyumu'nda saat 18.00'da oynanacak karşılaşma TV+ ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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