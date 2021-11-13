2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10. hafta heyecanı, Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.



Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri son haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.



Elemelerde 14 Kasım Pazar günü, A, B, H ve J gruplarında 10, 15 Kasım Pazartesi günü C, F ve I gruplarında 8, 16 Kasım Salı günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.



A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverler, Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.



Elemelerde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:



14 Kasım Pazar:



A Grubu:



22.45 Lüksemburg-İrlanda Cumhuriyeti



22.45 Portekiz-Sırbistan



B Grubu:



22.45 Yunanistan-Kosova



22.45 İspanya-İsveç



H Grubu:



17.00 Malta-Slovakya



17.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi



17.00 Hırvatistan-Rusya



J Grubu:



20.00 Lihtenştayn-Romanya



20.00 Ermenistan-Almanya



20.00 Kuzey Makedonya-İzlanda



15 Kasım Pazartesi:



C Grubu:



22.45 Kuzey İrlanda-İtalya



22.45 İsviçre-Bulgaristan



F Grubu:



22.45 İsrail-Faroe Adaları



22.45 İskoçya-Danimarka



22.45 Avusturya-Moldova



I Grubu:



22.45 San Marino-İngiltere



22.45 Arnavutluk-Andorra



22.45 Polonya-Macaristan



16 Kasım Salı:



D Grubu:



22.45 Finlandiya-Fransa



22.45 Bosna Hersek-Ukrayna



E Grubu:



22.45 Galler-Belçika



22.45 Çekya-Estonya



G Grubu:



22.45 Cebelitarık-Letonya



22.45 Karadağ-Türkiye



22.45 Hollanda-Norveç





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