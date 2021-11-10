Dünya Kupası Elemeleri'nde 9. hafta

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, 11 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.



Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 9. haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.



Elemelerde 11 Kasım Perşembe günü, A, B, H ve J gruplarında 10, 12 Kasım Cuma günü C, F ve I gruplarında 8, 13 Kasım Cumartesi günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.



G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.



Elemelerde 9. haftanın programı şöyle:



11 Kasım Perşembe:



A Grubu:



20.00 Azerbaycan - Lüksemburg



22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz



B Grubu:



20.00 Gürcistan - İsveç



22.45 Yunanistan - İspanya



H Grubu:



20.00 Rusya - Kıbrıs Rum Kesimi



22.45 Malta - Hırvatistan



22.45 Slovakya - Slovenya



J Grubu:



20.00 Ermenistan - Kuzey Makedonya



22.45 Almanya - Lihtenştayn



22.45 Romanya - İzlanda







12 Kasım Cuma:



C Grubu:



22.45 İtalya - İsviçre



22.45 Kuzey İrlanda - Litvanya



F Grubu:



20.00 Moldova - İskoçya



22.45 Avusturya - İsrail



22.45 Danimarka - Faroe Adaları



I Grubu:



22.45 Andorra - Polonya



22.45 İngiltere - Arnavutluk



22.45 Macaristan - San Marino







13 Kasım Cumartesi:



D Grubu:



17.00 Bosna Hersek - Finlandiya



22.45 Fransa - Kazakistan



E Grubu:



22.45 Belçika - Estonya



22.45 Galler - Belarus



G Grubu:



20.00 Norveç - Letonya



20.00 Türkiye - Cebelitarık



22.45 Karadağ - Hollanda





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