Dünya Kupası elemeleri için VAR kararı

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki kalan maçlarda VAR sistemi uygulanacak. Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Kupası elemeleri için VAR kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2021 13:24
2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, eylül ayından itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacak.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde dördüncü grup maçlarından itibaren kalan maçlarda VAR sisteminin yer alacağı duyuruldu.

Elemelerde ilk 3 maçta VAR sistemi uygulanmamıştı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu ilk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenmişti. Ay-yıldızlı ekip Letonya ile de berabere kalarak puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürmüştü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.